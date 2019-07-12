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В Положение сезона 2019/2020 по футболу внесены изменения

В Положение сезона 2019/2020 по футболу внесены изменения

В Положение сезона 2019/2020 по футболу внесено ряд изменений.

Об этом Report сообщил руководитель Департамента организации соревнований Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльгиз Аббасов. 

По его словам, обновленное Положение составлено в соответствии с опытом ведущих футбольных стран Европы: "Рабочая группа ПФЛ работала над Положением около 40 дней. Обновленное Положение представят клубам и соответствующим лицам во время жеребьевки Премьер-лиги".  

Отметим, что сезон 2019/2020 будет стартовать 16 августа матчем Премьер-лиги. 

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