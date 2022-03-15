В покупке "Челси" заинтересованы 200 инвестеров

В приобретении лондонского "Челси" заинтересованы сразу 200 человек.

В приобретении лондонского "Челси" заинтересованы сразу 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на издание Daily Mail, каждый заинтересованный в покупке клуба обязан предоставить отчет и список инвесторов до 18 марта. Необходимо не просто иметь финансовые возможности, а объяснить свои мотивы относительно приобретения клуба. Почему именно "Челси"? Более того, необходимо предоставить план дальнейшего развития.

Окончательное решение и выбор покупателя будет сделан в ближайшее время. Критериев по выбору несколько: цена, сохранение рабочих мест сотрудников клуба и план развития.

Отметим, что из-за санкций российский миллиардер Роман Абрамович больше не может управлять клубом.