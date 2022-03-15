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В покупке "Челси" заинтересованы 200 инвестеров

В покупке "Челси" заинтересованы 200 инвестеров В приобретении лондонского "Челси" заинтересованы сразу 200 человек.
Футбол
15 марта 2022 г. 06:08
В покупке Челси заинтересованы 200 инвестеров

В приобретении лондонского "Челси" заинтересованы сразу 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на издание Daily Mail, каждый заинтересованный в покупке клуба обязан предоставить отчет и список инвесторов до 18 марта. Необходимо не просто иметь финансовые возможности, а объяснить свои мотивы относительно приобретения клуба. Почему именно "Челси"? Более того, необходимо предоставить план дальнейшего развития.

Окончательное решение и выбор покупателя будет сделан в ближайшее время. Критериев по выбору несколько: цена, сохранение рабочих мест сотрудников клуба и план развития.

Отметим, что из-за санкций российский миллиардер Роман Абрамович больше не может управлять клубом.

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Версия на азербайджанском языке İki yüzə yaxın iş adamı "Çelsi" klubunu almaq istəyir

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