В первом дивизионе чемпионата Ирландии забит необычный гол - ВИДЕО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В матче первого дивизиона Ирландии по футболу между командами "Кабинтили" и "Голуэй Юнайтед" был забит необычный гол.

Как сообщает Report, инцидент произошёл на 89-й минуте матча.

Голкипер "Голуэй Юнайтед" Тадг Райан забрал мяч в руки после удара, после чего положил его на газон. Завязав шнурки, вратарь вновь подобрал мяч, но, согласно футбольным правилам, это является нарушением. Игроки команды соперника быстро разыграли свободный удар, назначенный арбитром встречи, и защитник Кит Далтон забил мяч в пустые ворота.

Встреча закончилась победой "Голуэй Юнайтед" со счётом 2:1.