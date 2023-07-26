В первой встрече между потенциальными соперниками "Карабаха" забито восемь мячей

Кипрский "Арис" и белорусский БАТЭ, являющиеся потенциальными соперниками агдамского "Карабаха" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА, провели первый матч во втором квалификационном раунде.
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Голы за "Ариса" забили Янник Гомис (17,60), Лео Бенгтссон (32) , Сиди Бане (автогол, 40), Джейден Монтнор (83) и Мариуш Степински (пенальти, 90+1). В составе гостей отличились Артем Концевой (48) и Руслан Хадаркевич (65).
Отметим, что ответный матч между командами состоится 1 августа в Венгрии. Победитель этой пары встретится с сильнейшим поединка "Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан) в III квалификационном раунде.