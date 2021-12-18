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В Париже из-за драки болельщиков прервали матч Кубка Франции

В Париже из-за драки болельщиков прервали матч Кубка Франции На парижском стадионе «Шарлети» из-за столкновений между болельщиками прервали матч 1/32 финала Кубка Франции между футбольными клубами «Париж» и «Лион».
Футбол
18 декабря 2021 г. 09:18
В Париже из-за драки болельщиков прервали матч Кубка Франции

На парижском стадионе «Шарлети» из-за столкновений между болельщиками прервали матч 1/32 финала Кубка Франции между футбольными клубами «Париж» и «Лион».

Как сообщает Report со ссылкой на Fet French Football News, первый тайм встречи завершился со счётом 1:1.

После этого между фанатами клубов на трибунах начались столкновения. Некоторые болельщики в пылу драки бросали зажженные файеры и выбегали на поле. Организаторы матча объявили, что в связи с происходящим на стадионе продолжения игры не будет.

Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что президенты клубов обвиняют друг друга в жестокости фанатов, из-за которой игра была отменена, и грозят судебными разбирательствами.

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