О нас
Report Georgia
Аудио новости

В отношении психиатра Марадоны выдвинули обвинения

В отношении психиатра Марадоны выдвинули обвинения Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов - психиатра бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти.
Футбол
1 декабря 2020 г. 21:54
В отношении психиатра Марадоны выдвинули обвинения

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов - психиатра бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник адвокат Косачов Вадим Мичанчук.

"В ее отношении проводится расследование, что значит, что в ее отношении выдвинуты обвинения", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias.

Он сообщил, что в настоящее время в доме и офисе Косачов проводится обыск. "Это рутинные мероприятия", - отметил он. По его мнению, основания для задержания его клиентки нет.

Психиатр посещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Экс-футболист проходил лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polislər Maradonanın psixiatrının evində axtarış aparır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Массовая драка после футбольного матча: избит рефери
ВидеоМассовая драка после футбольного матча: избит рефери
1 декабря 2020 г. 20:12
УЕФА о причине присуждения технического поражения сборной Украины
УЕФА о причине присуждения технического поражения сборной Украины
1 декабря 2020 г. 19:37
Месси пропустит очередной матч Лиги Чемпионов
Месси пропустит очередной матч Лиги Чемпионов
1 декабря 2020 г. 17:19
В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован антирекорд сезона
В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован антирекорд сезона
1 декабря 2020 г. 16:32
Капитан национальной сборной и Карабаха излечился от коронавируса
Капитан национальной сборной и "Карабах"а излечился от коронавируса
1 декабря 2020 г. 15:35
УЕФА рассматривает 3 три глобальных сценария проведения Евро-2020 
УЕФА рассматривает 3 три глобальных сценария проведения Евро-2020 
1 декабря 2020 г. 15:07
Лига чемпионов: Еще 5 команд могут выйти в 1/8 финала
Лига чемпионов: Еще 5 команд могут выйти в 1/8 финала
1 декабря 2020 г. 07:42
Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны
ФотоИспанская футболистка отказалась почтить память Марадоны
1 декабря 2020 г. 06:55
Стала известна дата проведения выборов президента Барселоны
Стала известна дата проведения выборов президента "Барселоны"
1 декабря 2020 г. 00:40
На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве рефери
На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве рефери
30 ноября 2020 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi