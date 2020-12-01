В отношении психиатра Марадоны выдвинули обвинения

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов - психиатра бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти.

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов - психиатра бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник адвокат Косачов Вадим Мичанчук.

"В ее отношении проводится расследование, что значит, что в ее отношении выдвинуты обвинения", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias.

Он сообщил, что в настоящее время в доме и офисе Косачов проводится обыск. "Это рутинные мероприятия", - отметил он. По его мнению, основания для задержания его клиентки нет.

Психиатр посещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Экс-футболист проходил лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.