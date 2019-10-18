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В отношении клуба "Динамо" возбуждено уголовное дело

В отношении клуба "Динамо" возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении киевского "Динамо".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт sport.ua, причиной стало уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев". 

Должностным лицам клуба инкриминируют часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Статья влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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