В новом сезоне Кубка Азербайджана по футболу примут участие 34 команды

В сезоне 2024/2025 Кубка Азербайджана по футболу примут участие 34 команды.

В сезоне 2024/2025 Кубка Азербайджана по футболу примут участие 34 команды.

Как сообщает Report, за победу будут бороться по 10 команд из Премьер-лиги и Первой лиги, а также 14 команд из Второй лиги.

Финальный матч Кубка Азербайджана запланирован на 1 июня 2025 года.

По словам временно исполняющего обязанности президента Профессиональной футбольный лиги Эльгиза Аббасова, Кубок Азербайджана в этом сезоне будет более интересным за счет участия в нем наряду с командами Премьер-лиги клубов из I и II лиг.

"Соревнование начнется с I квалификационного этапа (12-13 октября). Здесь будут играть только коллективы II лиги. Матчи 1/8 финала будут состоять из одной игры. В четвертьфинале встречи будут проходить по принципу дома-на выезде", - сказал Аббасов.