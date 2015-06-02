В новой Госпрограмме предусмотрена финансовая поддержка клубам для развития азербайджанского футбола

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Проект новой государственной программы по развитию азербайджанского футбола уже готов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

От отметил, что прежняя 10-летняя программа заканчивается в этом году. На конференции АФФА, которая состоялась 6 марта, футбольной общественности и правительству Азербайджана был предоставлен отчет. В то же время, начались подготовительные работы программы: "Проект уже готов. Ведутся переговоры с государственными структурами и организациями. Естественно, учитываем также рекомендации. Надеюсь, что в будущем новая программа будет утверждена".

По словам генерального секретаря, новая Государственная программа запланирована на 10 лет, но следует учитывать также рекомендации и советы государства: "Государство в 2005-2015 гг. оказало большую поддержку азербайджанскому футболу и спорту в целом. Надеемся, что новая Госпрограмма будет запланирована на 10 лет".

Э.Мамедов прокомментировал информацию о том, что якобы Государственной программой предусмотрена финансовая помощь клубам в размере 1,5 млн. манатов: "Естественно, мы нуждаемся в финансовой поддержке. Однако в государственной программе конкретная сумма не указана".