Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Норвежскую футбольную ассоциацию назначили нового генсека.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ассоциации, на данную должность назначен Пал Бъеркетведт. На посту гендиректора он заменит Кая-Эрика Арстада. До этого П.Бъеркетведт занимал должность гендиректора одного из норвежских информагентств.

Отметим, что на предстоящем в России отборочном этапе ЧМ в 2018 году норвежская сборная борется в той же группе, что и сборная Азербайджана.