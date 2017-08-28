В Норвегии интерес к матчу со сборной Азербайджана на низком уровне

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Интерес к предстоящему в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года по футболу матчу Норвегия-Азербайджан на довольно низком уровне.

Как сообщает Report, об этом в интервью местным СМИ заявил менеджер по продаже билетов Норвежской футбольной федерации Мерете Престкверн.

По его словам, на данный момент продано 6 000 билетов и в Норвегии интерес к этому матчу на довольно низком уровне: "Статистика показывает, что общественный интерес сократился. Это исходит из вероятности потери сборной Норвегии шанса на путевку на чемпионат мира".

Отметим, что предстоящий 1 сентября на стадионе "Ullevaal" в Осло матч Норвегия-Азербайджан начнется в 22:45 по бакинскому времени. Арена рассчитана на 28 000 зрителей.