Лига конференций: В Ньоне пройдет последняя жеребьевка текущего сезона

Сегодня состоится последняя жеребьевка текущего сезона в Лиге конференций УЕФА.
Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Определятся пары 1/4 и 1/2 финала, одновременно будет уточнено имя номинального хозяина финального матча.
На этой стадии любая команда может сыграть с любой. В одной паре могут сойтись представители одной национальной ассоциации или соперники по групповому турниру.
Первые матчи стадии 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные - через неделю. Полуфинальные матчи пройдут 11 и 18 мая.
Финальный матч турнира состоится 7 июня на "Эден Арене" в столице Чехии Праге.
Лига конференций УЕФА
1/4 финала
"Андерлехт" (Бельгия)
"АЗ Алкмар"
"Базель" (Швейцария)
"Фиорентина" (Италия)
"Ницца" (Франция)
"Вест Хэм" (Англия)
"Гент" (Бельгия)
"Лех" (Польша)