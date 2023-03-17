Лига конференций: В Ньоне пройдет последняя жеребьевка текущего сезона

Сегодня состоится последняя жеребьевка текущего сезона в Лиге Европы УЕФА.

Сегодня состоится последняя жеребьевка текущего сезона в Лиге конференций УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Определятся пары 1/4 и 1/2 финала, одновременно будет уточнено имя номинального хозяина финального матча.

На этой стадии любая команда может сыграть с любой. В одной паре могут сойтись представители одной национальной ассоциации или соперники по групповому турниру.

Первые матчи стадии 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные - через неделю. Полуфинальные матчи пройдут 11 и 18 мая.

Финальный матч турнира состоится 7 июня на "Эден Арене" в столице Чехии Праге.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

"Андерлехт" (Бельгия)

"АЗ Алкмар"

"Базель" (Швейцария)

"Фиорентина" (Италия)

"Ницца" (Франция)

"Вест Хэм" (Англия)

"Гент" (Бельгия)

"Лех" (Польша)