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В Нидерландах выявили 27 футболистов, делавших незаконные ставки на матчи

В Нидерландах выявили 27 футболистов, делавших незаконные ставки на матчи Нидерландские власти выявили в последние месяцы 27 футболистов, которые делали ставки на матчи с собственным участием или игры в рамках соревнований, где принимает участие их клуб.
Футбол
16 января 2023 г. 02:39
В Нидерландах выявили 27 футболистов, делавших незаконные ставки на матчи

Нидерландские власти выявили в последние месяцы 27 футболистов, которые делали ставки на матчи с собственным участием или игры в рамках соревнований, где принимает участие их клуб.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на доклад, подготовленный специальным подразделением Управления по азартным играм, который призван реагировать на сигналы о возможных договорных матчах.

Телеканал отмечает, такие действия являются уголовно наказуемым преступлением. Речь идет о 25 профессиональных футболистах, играющих в высшей лиге или первом дивизионе, и двух спортсменах-любителях, выступающих во втором дивизионе.

В докладе утверждается, что одни футболисты делали ставки на матчи со своим участием, другие - на матчи в своей лиге, но с участием только соперничающих команд. Кроме того, были выявлены футболисты, делавшие оба вида ставок.

"В некоторых случаях ставки были настолько подозрительны, что информация немедленно передавалась полиции для дальнейшего расследования", - отметила НТК. О ходе расследования данных дел не сообщается. Не раскрываются и имена футболистов, причастных к игре на тотализаторе.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda oyunlara qeyri-qanuni mərc edən 27 futbolçu müəyyən edilib

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