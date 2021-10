После матча 9-го тура Эредивизии «НЕК Неймеген» - «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась трибуна с болельщиками гостевой команды.

Как передает Report, по завершении встречи футболисты «Витесса» подбежали к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать с ними победу.

Фанаты «Витесса» стали активно прыгать, после чего трибуна рухнула. Несмотря на это, болельщики команды продолжили праздновать.