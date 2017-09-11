В "Нефтчи" назначен новый главный тренер

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В основную команду "Нефтчи" назначен главный тренер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, "черно-белых" возглавит Тарлан Ахмедов.

С 45-летним специалистом заключен контракт до конца сезона. Т.Ахмедов проведет с командой тренировку сегодня в 17:00.

За день до предстоящего 16 сентября в рамках V тура Премьер-лиги Азербайджана матча "Нефтчи" - "Зиря" пройдет пресс-конференция, связанная с официальным представлением нового главного тренера.

Отметим, что в период 1989-1991, 1998-2002 гг. Т.Ахмедов выступал в "Нефтчи". Он участвовал в 117 матча и забил 6 голов.

В 1999 году становился победителем кубка страны и был избран лучшим футболистом Азербайджана.

В течение 1992-2005 гг. провел в национальной команде 75 матчей.

В 2011-2013 гг. Т.Ахмедов работал в "Нефтчи" тренером. За этот период команда становилась победителем чемпионата (2012, 2013) и кубка (2013) Азербайджана, впервые в истории футбола завоевала путевку в групповой раунд Лиги Европы УЕФА (2012).