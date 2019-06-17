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В Неаполе сняли табличку “Здесь родился Сарри” из-за его назначения в “Ювентус” - ФОТО

​В Неаполе сняли табличку “Здесь родился Сарри” из-за его назначения в

В Неаполе со стены дома на улице Silio Italico сняли табличку в честь экс-тренера “Наполи” Маурицио Сарри, который сегодня покинул пост наставника “Челси” и возглавил “Ювенту”.

Как передаёт Report, об этом сообщает TuttoNapoli.

Надпись на табличке гласила: “Здесь родился команданте Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, команданте!”.

60-летний Сарри тренировал “Наполи” с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанский клуб дважды вёл борьбу с “Ювентусом” за чемпионство, но оба раза финишировал на втором месте.

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