В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева

В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева

В городе Нахчыване пройдет турнир по футзалу среди сотрудников государственных учреждений, приуроченный к 102-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта Автономной Республики, АФФА, Федерацией футзала Азербайджана и Федерацией футзала НАР.

В турнире примут участие 17 команд, разделенных на четыре группы.

Игры начнутся 10 мая и будут проходить по субботам в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева. Победителю вручат главный приз — Кубок Гейдара Алиева.