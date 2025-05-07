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В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева

В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева
Футбол
7 мая 2025 г. 15:51
В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева

В городе Нахчыване пройдет турнир по футзалу среди сотрудников государственных учреждений, приуроченный к 102-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта Автономной Республики, АФФА, Федерацией футзала Азербайджана и Федерацией футзала НАР.

В турнире примут участие 17 команд, разделенных на четыре группы.

Игры начнутся 10 мая и будут проходить по субботам в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева. Победителю вручат главный приз — Кубок Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Heydər Əliyev Kuboku” uğrunda futzal turniri keçiriləcək

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