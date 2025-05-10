В Нахчыване стартовал турнир по футзалу за "Кубок Гейдара Алиева"

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) среди работников госучреждений стартовал турнир по мини-футболу за "Кубок Гейдара Алиева", посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) среди работников госучреждений стартовал турнир по мини-футболу за "Кубок Гейдара Алиева", посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, официальная церемония открытия турнира состоялась в день рождения общенационального лидера в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева.

На мероприятии выступили заместитель министра молодежи и спорта НАР, исполняющий обязанности министра Меджид Сеидов, заведующий отделом Кабинета министров Нахчыванской АР Тарверди Мамедов и генеральный секретарь Федерации футбола Нахчывана Рагиф Аббасов.

Соревнования начались с матча между командами, представляющими Верховный меджлис и Министерство здравоохранения НАР.

В турнире, организованном совместно Министерством молодежи и спорта НАР, Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Федерацией футзала Азербайджана и Федерацией футбола Нахчывана принимают участие 17 команд.

Игры будут проводиться каждую субботу. Занявшие первые два места команды продолжат борьбу в стадии плей-офф. Три лучшие команды будут награждены дипломами, медалями и подарками, а победившая команда - "Кубком Гейдара Алиева".