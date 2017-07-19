В национальную сборную Албании назначен новый главный тренер - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В национальную сборную Албании по футболу назначен новый главный тренер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Албании, это – Кристиан Пануччи.

Условия и срок контракта с итальянским специалистом не разглашаются. На проведенной пресс-конференции новый главный тренер заявил о невозможности завоевания путевки на чемпионат мира 2018 года. Он подчеркнул, что уже сейчас следует начать подготовку к чемпионату Европы 2020 года.

Пануччи добавил, что постарается, чтобы его имя попало в историю, также как и имя прежнего главного тренера Джанни Де Бьязи.

Отметим, что в сборной Албании также выступает футболист "Карабах"а Анси Аголли. Он был капитаном сборной на чемпионате Европы 2016 года. Итальянец Джанни Де Бьязи работал в сборной Албании в 2011 – 2017 годах.