В Мардакяне сбивший пешехода водитель задержан при попытке бегства

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошел инцидент с наездом на пешехода.

Как сообщает Report, на прибрежной дороге Мардакянского района Бабаханова Севиндж Фазиль гызы 1968 г.р. была сбита легковым автомобилем, находящийся за рулем водитель попытался сбежать с места происшествия.

Пострадавшая была доставлена в больницу при помощи родных.

Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали водителя, ведется расследование.