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    В Мардакяне сбивший пешехода водитель задержан при попытке бегства

    Инцидент произошел на прибрежной дороге
    © Report.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошел инцидент с наездом на пешехода.

    Как сообщает Report, на прибрежной дороге Мардакянского района Бабаханова Севиндж Фазиль гызы 1968 г.р. была сбита легковым автомобилем, находящийся за рулем водитель попытался сбежать с места происшествия.

    Пострадавшая была доставлена в больницу при помощи родных.

    Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали водителя, ведется расследование.

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