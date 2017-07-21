В Мардакяне сбивший пешехода водитель задержан при попытке бегства

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошел инцидент с наездом на пешехода.
Как сообщает Report, на прибрежной дороге Мардакянского района Бабаханова Севиндж Фазиль гызы 1968 г.р. была сбита легковым автомобилем, находящийся за рулем водитель попытался сбежать с места происшествия.
Пострадавшая была доставлена в больницу при помощи родных.
Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали водителя, ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости