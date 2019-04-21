В Москве прошла открытая презентация кубка Лиги Европы

Как передает Report, в мероприятии принял участие полузащитник российского клуба "Крылья Советов", посол финального матча Лиги в Баку, Александр Самедов.

35-летний футболист отметил, что неоднократно участвовал в матчах Лиги Европы в составе московских клубов, но ему так и не удалось поднять над головой заветный кубок. Самедов выразил надежду, что его мечту смогут претворить в жизнь представители других российских команд, добавив, что это может произойти уже в ближайшие годы.

Отметим, что в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Арсенал" встретится с "Валенсией", а "Челси" с "Айнтрахтом".

Финальная встреча турнира состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.