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    В Москве прошла церемония закрытия ЧМ-2018

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ По данным ФИФА, церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч посмотрят около 6 млрд людей. 

    Как передает московское бюро Report, начавшись с известной песни DJ Smash "Moscow never sleep", церемония продолжилась хитом этого лета "X" от Nicky Jam и его совместной песней с Эра Истрефи и Уиллом Смитом "Live it up". 

    Музыкальная часть закончилась традиционной русской "Калинкой", аккомпанемент которой составлял на там-таме легендарный Роналдиньо.

    Далее капитан предыдущих чемпионов мира Филипп Лам и модель Наталья Водянова вынесли на поле Кубок мира по футболу. 

    Впереди зрителей по всему миру ждет финальный матч ЧМ-2018 Франция-Хорватия.

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