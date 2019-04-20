В Москве представили Кубок Лиги Европы

В российской столице Москве в торгово-развлекательном центре "Авиапарк" презентовали кубок Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие бывший футболист сборной России и победитель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

"До сих пор вспоминаю тот момент, когда поднял трофей 11 лет назад, незабываемые ощущения" - сказал известный нападающий.

Кубок Лиги Европы был привезен из итальянского города Милан. 20-21 апреля болельщики смогут сфотографироваться с Кубком. Завтра перед стендом фанатов будут ожидать послы финального матча - бывший нападающий Вели Гасымов и полузащитник российского клуба "Крылья Советов" Александр Самедов.

Отметим, что Кубок Лиги Европы достанется победителю финальной встречи, которая состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.