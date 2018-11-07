В Молодежной лиге УЕФА "Габала" встретится с немецким клубом "Херта"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сборная "Габалы" U19 проведет сегодня первый матч во II этапе Пути Лиги чемпионов Молодежной Лиги УЕФА.

Как сообщает Report, соперниками "красно-черных" будет немецкая "Херта".

Первая встреча возглавляемой Эмином Имамалиевым команды пройдет на Габалинском городском стадионе. Матч начнется в 17:00. Встречу рассудит казахстанская судейская бригада во главе с Данияром Сахи.

Победитель игры встретится в 1/16 финала с одним из 8-ми коллективов, занявших второе место в Пути Лиги чемпионов.

По результатам двух матчей, обыграв на I этапе "Шериф" (Молдова), "Габала" перешла в очередной этап - 1:1, 3:1.

Молодежная лига УЕФА

Путь чемпионов

II этап, первая встреча

7 ноября

17:00 Габала" (Азербайджан) - "Херта" (Берлин, Германия)

Арбитры: Данияр Сахи, Рустам Матякубов, Марал Абдикеров (все Казахстан), Ингилаб Мамедов (Азербайджан)

Габалинский городской стадион

Отметим, что ответный матч пройдет 28 ноября в Берлине.