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    В Молодежной лиге УЕФА "Габала" встретится с немецким клубом "Херта"

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сборная "Габалы" U19 проведет сегодня первый матч во II этапе Пути Лиги чемпионов Молодежной Лиги УЕФА. 

    Как сообщает Report, соперниками "красно-черных" будет немецкая "Херта". 

    Первая встреча возглавляемой Эмином Имамалиевым команды пройдет на Габалинском городском стадионе. Матч начнется в 17:00. Встречу рассудит казахстанская судейская бригада во главе с Данияром Сахи. 

    Победитель игры встретится в 1/16 финала с одним из 8-ми коллективов, занявших второе место в Пути Лиги чемпионов. 

    По результатам двух матчей, обыграв на I этапе  "Шериф" (Молдова), "Габала" перешла в очередной этап - 1:1, 3:1.

    Молодежная лига УЕФА

    Путь чемпионов 

    II этап, первая встреча 

    7 ноября

    17:00 Габала" (Азербайджан) - "Херта" (Берлин, Германия)

    Арбитры: Данияр Сахи, Рустам Матякубов, Марал Абдикеров (все Казахстан), Ингилаб Мамедов (Азербайджан)

    Габалинский городской стадион 

    Отметим, что ответный матч пройдет 28 ноября в Берлине.  

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