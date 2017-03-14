В министерстве молодежи и спорта произошло новое назначение на должность заведующего футбольным сектором

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта произошло новое название на должность заведующего футбольным сектором.

Об этом Report сообщил заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров.

По его словам, отправленного на пенсию в связи с достижением 65-летия Нувера Хасыева заменил сотрудник министерства Фикрет Гусейнов, который также является вице-президентом футбольного клуба АЗАЛ.

Завотделом отметил, что вакантными остаются должности в секторах по борьбе с допингом и спортивным школам.

Отметим, что до Нувера Хасыева в министерстве молодежи и спорта от занимаемых должностей были освобождены заведующая сектором по борьбе с допингом Ирада Рустамзаде и заведующий сектором спортивных школ Муталиб Гасанов.