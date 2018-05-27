В матче за Суперкубок УЕФА впервые встретятся команды из одного города

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ «Реал» получил право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА, одержав победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Соперником «сливочных» за трофей является другой мадридский клуб — «Атлетико», который в финале Лиге Европы обыграл «Марсель» (3:0).

Как передает Report, таким образом, впервые в поединке за Суперкубок УЕФА сыграют два клуба из одного города.

Матч за трофей состоится 15 августа в Таллине на стадионе «А. Ле Кок Арена».

Напомним, что «Реал» является действующим обладателем Суперкубка УЕФА. В августе прошлого года мадридский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.