 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В матче за Суперкубок УЕФА впервые встретятся команды из одного города

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ «Реал» получил право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА, одержав победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Соперником «сливочных» за трофей является другой мадридский клуб — «Атлетико», который в финале Лиге Европы обыграл «Марсель» (3:0).

    Как передает Report, таким образом, впервые в поединке за Суперкубок УЕФА сыграют два клуба из одного города.

    Матч за трофей состоится 15 августа в Таллине на стадионе «А. Ле Кок Арена».

    Напомним, что «Реал» является действующим обладателем Суперкубка УЕФА. В августе прошлого года мадридский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi