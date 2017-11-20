В матче, в котором отличился бывший нападающий "Карабаха" был обновлен принадлежащий "Манчестер Юнайтед" антирекорд

Самуэль Арментерос после трансфера в команду этим летом смог отличиться в составе аутсайдера лишь раз

20 ноября, 2017 03:44

https://report.az/storage/news/b6fe1aff2aff69c469b546fcba312f15/c508493a-d69c-48df-aace-339c033f9324_292.jpg Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Беневенто", цвета которого защищает экс-форвард "Карабаха" Самуэль Арментерос, среди команд топ-чемпионатов Европы установил антирекорд по количеству поражений, полученных после старта сезона. Как передает Report, аутсайдер Серии A в рамках 13 тура уступил "Сассуоло" со счетом 1:2. Единственный гол "Беневенто" на 65-й минуте забил шведский форвард Арментерос. Это было 13-е поражение команды в сезоне. Предыдущий антирекорд принадлежал английскому "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" в сезоне 1930/1931 проиграли матчи первых 12 туров. Отметим, что "Беневенто" впервые в своей истории выступает в Серии A. В следующих двух турах команду ожидает выезд в Бергамо к "Аталанте" и домашняя встреча с "Миланом". Самуэль Арментерос после трансфера в команду этим летом смог отличиться в составе аутсайдера лишь раз. Он выступал за "Карабах" в сезоне 2015-2016 и забил 7 мячей в 23 встречах.

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