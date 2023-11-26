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В матче Серии А дебютировал 15-летний игрок "Милана"

В матче Серии А дебютировал 15-летний игрок "Милана" В матче 13-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" в возрасте 15 лет и 260 дней дебютировал игрок "Милана" Франческо Камарда.
Футбол
26 ноября 2023 г. 05:43
В матче Серии А дебютировал 15-летний игрок Милана

В матче 13-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" в возрасте 15 лет и 260 дней дебютировал игрок "Милана" Франческо Камарда.

Как сообщает Report, нападающий вышел на поле на 83-й минуте игры при счёте 1:0 и поставил рекорд итальянской лиги.

До этого рекорд принадлежал защитнику "Болоньи" Уиздому Амею, который вышел на замену в матче с "Дженоа" в возрасте 15 лет и 274 дней.

Из-за травм и дисквалификаций атакующих игроков в составе "Милана" главный тренер команды Стефано Пиоли мог рассчитывать в центре нападения только на Луку Йовича. Именно поэтому 15-летний Камарда был вызван в основу.

На юниорском уровне итальянец забил 485 голов в 89 матчах. Камарда этим летом перебрался из молодёжной команды в "Милан" до 19 лет и сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, где отметился семью голами и двумя результативными передачами.

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