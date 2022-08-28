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В матче "Сабаил" - "Кяпяз" произошел инцидент

В матче "Сабаил" - "Кяпяз" произошел инцидент В матче IV тура Премьер-лиги Азербайджана между "Сабаил" и "Кяпяз" произошел инцидент.
Футбол
28 августа 2022 г. 03:13
В матче Сабаил - Кяпяз произошел инцидент

В матче IV тура Премьер-лиги Азербайджана между "Сабаил" и "Кяпяз" произошел инцидент.

Как сообщает Report, на 71-й минуте главный судья Турал Гурбанов удалил с поля игрока гостей Рауфа Алиева за оскорбление, показав прямую красную карточку.

Решение было принято после вмешательства резервного судьи. Не согласившись с этим, 33-летний нападающий выразил недовольство арбитру. Р.Алиев утверждал, что ответил на оскорбление, которое услышал из-за пределов поля, хотя четвертый судья Намиг Бекиров принял эти слова на свой счет. Тем не менее, решение главного арбитра осталось неизменным.

Футболист не покинул поле и начал наблюдать за игрой со стороны. Судья удалил его и оттуда.

Отметим, что матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Сабаил".

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Версия на азербайджанском языке Видео"Səbail" - "Kəpəz" oyununda insident baş verib

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