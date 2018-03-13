В матче Премьер-лиги Азербайджана рефери ФИФА допустил грубую ошибку

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА Омар Пашаев в матче 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Кешля" и "Габалой" допустил грубую ошибку.

Как сообщает Report, на 65-й минуте матча главный судья закрыл глаза на грубую игру защитника гостей Воислава Станковича против футболиста столичного клуба Сертана Ташкына в штрафной площадке. Несмотря на то, что сербский футболист явно нанес удар по ноге 21-летнего защитника, ни Пашаев, ни боковой судья Мубариз Гашимов не зафиксировали произошедшее у них на глазах нарушение правил.

Ташкын после получения травмы ноги остался на земле. После вмешательства врачей, он смог продолжить матч.

Отметим, что в настоящее время счет равен - 1:1.