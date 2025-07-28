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В матче "МЮ" – "Вест Хэм" установлен рекорд посещаемости

В матче "МЮ" – "Вест Хэм" установлен рекорд посещаемости Английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" установили рекорд по посещаемости футбольных матчей в США в 2025 году.
Футбол
28 июля 2025 г. 08:57
В матче МЮ – Вест Хэм установлен рекорд посещаемости

Английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" установили рекорд по посещаемости футбольных матчей в США в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, их товарищеская игра, прошедшая в Ист-Ратерфорде (недалеко от Нью-Йорка), собрала 82 566 зрителей.

Этот показатель превзошел даже финал клубного чемпионата мира между "ПСЖ" и "Челси", на который пришли 81 118 человек. Отчасти рост интереса к матчу объясняется более доступными билетами: вход на игру АПЛ-клубов начинался с $ 77, тогда как на финал КЧМ — от $ 200.

Встреча завершилась победой "МЮ" со счетом 2:1 - дубль оформил Бруно Фернандеш, у "молотобойцев" отличился Джаррод Боуэн.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" - "Vest Hem" matçında rekord qırılıb

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