В матче между потенциальными соперниками "Карабаха" зафиксирована ничья

Потенциальные соперники агдамского "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА - болгарский "Лудогорец" и венгерский "Ференцварош" - сыграли вничью.

Потенциальные соперники агдамского "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА - болгарский "Лудогорец" и венгерский "Ференцварош" - сыграли вничью.

Как сообщает Report , в первом матче между командами, который прошел в болгарском Разграде, счет не был открыт.

Отметим, что если "Карабах" одолеет представителя Северной Македонии "Шкендию", то встретится с победителем упомянутой пары.

В противном случае "скакуны" продолжат выступление в еврокубках в Лиге Европы, где их соперником будет проигравший в тандеме "Лудогорец" - "Ференцварош".

Напомним, что в первой игре, которая состоялась на выезде, "Карабах" обыграл "Шкендию" со счетом 0:1.