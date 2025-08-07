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В матче между потенциальными соперниками "Карабаха" зафиксирована ничья

В матче между потенциальными соперниками "Карабаха" зафиксирована ничья Потенциальные соперники агдамского "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА - болгарский "Лудогорец" и венгерский "Ференцварош" - сыграли вничью.
Футбол
7 августа 2025 г. 00:20
В матче между потенциальными соперниками Карабаха зафиксирована ничья

Потенциальные соперники агдамского "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА - болгарский "Лудогорец" и венгерский "Ференцварош" - сыграли вничью.

Как сообщает Report, в первом матче между командами, который прошел в болгарском Разграде, счет не был открыт.

Отметим, что если "Карабах" одолеет представителя Северной Македонии "Шкендию", то встретится с победителем упомянутой пары.

В противном случае "скакуны" продолжат выступление в еврокубках в Лиге Европы, где их соперником будет проигравший в тандеме "Лудогорец" - "Ференцварош".

Напомним, что в первой игре, которая состоялась на выезде, "Карабах" обыграл "Шкендию" со счетом 0:1.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın potensial rəqiblərinin duelində bərabərlik qeydə alınıb

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