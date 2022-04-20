В матче АПЛ болельщики трогательно почтили память сына Роналду

Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" во время матча 30-го тура АПЛ провели акцию в поддержку португальского форварда Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес, в семье которых произошло страшное горе.

Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" во время матча 30-го тура АПЛ провели акцию в поддержку португальского форварда Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес, в семье которых произошло страшное горе.

Как передает Report, на седьмой минуте матча чемпионата Англии все болельщики стадиона "Энфилд" начали стоя аплодировать в поддержку Роналду, а с трибун доносился гимн "красных" You’ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"). Болельщики "Ливерпуля" также подняли над головами футболку Роналду с седьмым номером, под которым выступает португалец.

Накануне дерби между "Ливерпулем" и МЮ Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил трагичную новость - у 37-летнего футболиста и его 28-летней подруги Джорджины умер сын во время родов. Пара ждала близнецов - мальчика и девочку. Но во время родов выжила только малышка.