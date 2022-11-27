В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо.

Как передает Report, об этом пишет ESPN.

По данным издания, специалист хочет видеть одного из игроков в своей команде в зимнее трансферное окно.

Напомним, что 22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.