В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо.
По данным издания, специалист хочет видеть одного из игроков в своей команде в зимнее трансферное окно.
Напомним, что 22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.