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В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду

В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо.
Футбол
27 ноября 2022 г. 11:22
В «Манчестер Юнайтед» нашли замену Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо.

Как передает Report, об этом пишет ESPN.

По данным издания, специалист хочет видеть одного из игроков в своей команде в зимнее трансферное окно.

Напомним, что 22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"də Ronaldunu əvəzləyə biləcək futbolçular bəlli olub

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