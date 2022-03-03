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В "Майнце" 19 человек заразились коронавирусом

В "Майнце" 19 человек заразились коронавирусом Тесты на коронавирусную инфекцию 19 членов футбольного клуба "Майнц" из Германии дали положительный результат.
Футбол
3 марта 2022 г. 22:25
В Майнце 19 человек заразились коронавирусом

Тесты на коронавирусную инфекцию 19 членов футбольного клуба "Майнц" из Германии дали положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Зараженные, среди которых игроки, тренеры и персонал, были изолированы от команды. Футболисты с отрицательным результатом завершили прерванную индивидуальную тренировку в четверг. Судьба матча чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией", который запланирован на 6 марта, пока не решена.

Отметим, что "Майнц" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка в 24 матчах.

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