В "Майнце" 19 человек заразились коронавирусом

Тесты на коронавирусную инфекцию 19 членов футбольного клуба "Майнц" из Германии дали положительный результат.

Тесты на коронавирусную инфекцию 19 членов футбольного клуба "Майнц" из Германии дали положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Зараженные, среди которых игроки, тренеры и персонал, были изолированы от команды. Футболисты с отрицательным результатом завершили прерванную индивидуальную тренировку в четверг. Судьба матча чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией", который запланирован на 6 марта, пока не решена.

Отметим, что "Майнц" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка в 24 матчах.