В Майами прошла жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу

В Майами завершилась жеребьевка группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

В Майами завершилась жеребьевка группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report , команды были распределены на восемь групп, в каждой из которых будут по четыре клуба.

Ниже приведены результаты жеребьевки:

Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер Майами" (США);

Группа B: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США);

Группа C: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Окленд Сити" (Новая Зеландия);

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика), "Эсперанс" (Тунис);

Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Италия), "Урава Ред Даймондс" (Япония);

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР);

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус", "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ);

Группа H: "Реал" Мадрид (Испания), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика).

Отметим, что турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.