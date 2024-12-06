В Майами прошла жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу

В Майами завершилась жеребьевка группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.
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Ниже приведены результаты жеребьевки:
Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер Майами" (США);
Группа B: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США);
Группа C: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Окленд Сити" (Новая Зеландия);
Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика), "Эсперанс" (Тунис);
Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Италия), "Урава Ред Даймондс" (Япония);
Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР);
Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус", "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ);
Группа H: "Реал" Мадрид (Испания), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика).
Отметим, что турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.