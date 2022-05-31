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В Мадриде сорвали памятную доску Куртуа после победы «Реала» в финале ЛЧ

В Мадриде сорвали памятную доску Куртуа после победы «Реала» в финале ЛЧ Неизвестные сорвали памятную доску вратаря «Реала» Тибо Куртуа, которая находилась на домашнем стадионе «Атлетико» в Мадриде.
Футбол
31 мая 2022 г. 08:46
В Мадриде сорвали памятную доску Куртуа после победы «Реала» в финале ЛЧ

Неизвестные сорвали памятную доску вратаря «Реала» Тибо Куртуа, которая находилась на домашнем стадионе «Атлетико» в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Голкипер был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

30-летний вратарь «Реала» парировал все девять ударов футболистов «Ливерпуля» (1:0), которые были нанесены в створ ворот. В общей сложности по воротам бельгийца игроки английской команды пробили 23 раза.

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. «Атлетико» размещает памятные доски в честь игроков, которые провели за клуб более 100 встреч.

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