В Лондоне установлен новый рекорд посещаемости матчей АПЛ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/Встреча «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 25-го тура АПЛ собрала на трибунах 81 978 болельщиков. Как передает Report, этот показатель стал рекордным за всю историю Премьер-лиги, образованной в 1992 году.

Предыдущий рекорд также был установлен на домашнем матче «шпор» на главной арене Великобритании. Матч 7-го тура с «Ливерпулем» (4:1) в октябре прошлого года посетили 80 827 болельщиков.

Что касается результата встречи, хозяева нанесли поражение соперникам из Манчестера со счётом 2:0, Кристиан Эриксен вывел лондонцев вперёд на старте противостояния, Фил Джонс отметился автоголом на 28-й минуте.