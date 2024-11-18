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В Лондоне состоялось открытие статуи капитана сборной Англии Гарри Кейна

В Лондоне состоялось открытие статуи капитана сборной Англии Гарри Кейна В лондонском спортивном центре Peter May была установлена статуя форварда мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Гарри Кейна.
Футбол
18 ноября 2024 г. 18:19
В Лондоне состоялось открытие статуи капитана сборной Англии Гарри Кейна

В лондонском спортивном центре Peter May была установлена статуя форварда мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Гарри Кейна.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, 31-летний Кейн лично присутствовал на мероприятии и поделился фотографией со своей скульптурой в аккаунтах в соцсетях с надписью: "Это был момент гордости".

По данным источника, статуя капитана сборной Англии была завершена в 2020 году, обошлась в 7,2 тыс. фунтов стерлингов и пять лет простояла на складе. Теперь для нее все же нашлось место и она будет стоять в центре в оживленном лондонском районе Уолтемстоу.

Отметим, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" и сборной Англии за всю историю. Ранее он забил гол с пенальти на 53-й минуте матча против Ирландии V тура Лиги Наций (5:0).

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