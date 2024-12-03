В Лондоне состоялась жеребьевка Кубка Англии по футболу

В Лондоне состоялась жеребьевка Кубка Англии по футболу (Кубок FA).

В Лондоне состоялась жеребьевка Кубка Англии по футболу (Кубок FA).

Как сообщает Report , третий раунд турнира будет состоять из 32 матчей.

Центральный матч раунда пройдет в Лондоне – "Арсенал" под руководством Микеля Артеты примет "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Другой матч между командами Премьер-лиги состоится в Бирмингеме – "Астон Вилла" встретится с "Вест Хэмом".

Кроме того, единоличный лидер Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграет с "Аккрингтоном" из Лиги 2 (третий по силе дивизион). "Манчестер Сити" встретится с "Солфорд Сити" (Лига 2), "Челси" с "Моркамом" (Лига 2), а "Тоттенхэм" проверит силы "Тамуорта" (Национальная лига – пятый дивизион). "Горожане" и "аристократы" сыграют дома, а "шпоры" на выезде.

Победители матчей, которые пройдут 9 и 13 января 2025 года, получат путевки в четвертый раунд – 1/16 финала. Ожидается, что эти игры состоятся в конце того же месяца.

Отметим, что если матч третьего раунда Кубка Англии заканчивается вничью, команды проводят ответный матч (replay) на поле соперника. Если ответный матч также заканчивается вничью, победитель определяется в дополнительное время и, при необходимости, в серии пенальти. Ответные матчи организуются только для третьего и четвертого раундов. Начиная с пятого раунда, если счет равный, сразу назначается дополнительное время и серия пенальти.