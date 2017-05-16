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    В Лондоне сносят стадион "Тоттенхэма" - ВИДЕО

    На The White Hart Lane британская команда играла с 1899 года© Ren.tv

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ BBC Sport на своей странице в Twitter опубликовали видео сноса домашнего стадиона Тоттенхэма "The White Hart Lane" в Лондоне.

    Как передает Report, работники приступили в демонтажу через день, как Тоттенхэм последний раз сыграл на стадионе.

    Команда обыграла Манчестер Юнайтед в 37-м туре английской премьер-лиги (2:1).

    На "The White Hart Lane" британская команда играла с 1899 года. Новую арену для клуба достроят летом 2018 года.

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