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В Лиге наций УЕФА состоялись первые игры 4-го тура

В Лиге наций УЕФА состоялись первые игры 4-го тура В Лиге наций УЕФА состоялись первые матчи 4-го тура.
Футбол
14 октября 2024 г. 01:20
В Лиге наций УЕФА состоялись первые игры 4-го тура

В Лиге наций УЕФА состоялись первые матчи 4-го тура.

Как сообщает Report, за игровой день было проведено восемь встреч.

В 3-й группе лиги B сборная Норвегии крупно проиграла в гостях Австрии - 5:1. Во 2-й группе той же лиги сборная Англии уверенно обыграла Финляндию в гостях - 1:3.

Лига наций УЕФА
Лига B
II группа
20:00. Финляндия - Англия 1:3
22:45. Греция - Ирландия 2:0
Очки: Греция - 12, Англия - 9, Ирландия - 3, Финляндия - 0.

III группа
17:00. Казахстан - Словения 0:1
22:45. Австрия - Норвегия 5:1
Очки: Норвегия - 7, Австрия - 7, Словения - 7, Казахстан - 1.

Лига C
IV группа
20:00. Армения - Северная Македония 0:2
22:45. Фарерские острова - Латвия 1:1
Очки: Северная Македония - 10, Армения - 4, Латвия - 4, Фарерские острова - 3.

Лига D
I группа
20:00. Лихтенштейн - Гибралтар 0:0
Очки: Гибралтар - 5, Сан-Марино - 3, Лихтенштейн - 2.

II группа
20:00. Мальта - Молдова 1:0
Очки: Молдова - 6, Мальта - 6, Андорра - 0.

Отметим, что остальные матчи 4-го тура пройдут 14 и 15 октября.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: IV tura 8 oyunla start verilib

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