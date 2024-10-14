В Лиге наций УЕФА состоялись первые игры 4-го тура

В Лиге наций УЕФА состоялись первые матчи 4-го тура.

В Лиге наций УЕФА состоялись первые матчи 4-го тура.

Как сообщает Report , за игровой день было проведено восемь встреч.

В 3-й группе лиги B сборная Норвегии крупно проиграла в гостях Австрии - 5:1. Во 2-й группе той же лиги сборная Англии уверенно обыграла Финляндию в гостях - 1:3.

Лига наций УЕФА

Лига B

II группа

20:00. Финляндия - Англия 1:3

22:45. Греция - Ирландия 2:0

Очки: Греция - 12, Англия - 9, Ирландия - 3, Финляндия - 0.

III группа

17:00. Казахстан - Словения 0:1

22:45. Австрия - Норвегия 5:1

Очки: Норвегия - 7, Австрия - 7, Словения - 7, Казахстан - 1.

Лига C

IV группа

20:00. Армения - Северная Македония 0:2

22:45. Фарерские острова - Латвия 1:1

Очки: Северная Македония - 10, Армения - 4, Латвия - 4, Фарерские острова - 3.

Лига D

I группа

20:00. Лихтенштейн - Гибралтар 0:0

Очки: Гибралтар - 5, Сан-Марино - 3, Лихтенштейн - 2.

II группа

20:00. Мальта - Молдова 1:0

Очки: Молдова - 6, Мальта - 6, Андорра - 0.

Отметим, что остальные матчи 4-го тура пройдут 14 и 15 октября.