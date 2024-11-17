В Лиге наций УЕФА подведены итоги V тура группового этапа

В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА подведены итоги 5-го тура.
Как сообщает
Сборная братской страны, выступающая в группе IV Лиги B, встретилась дома с Уэльсом, встреча также завершилась безголевой ничьей. В группе III Лиги A Германия разгромила Боснию и Герцеговину.
Лига наций УЕФА,5-й тур
16 ноября
Лига A
Группа III
23:45. Германия - Босния и Герцеговина - 7:0
23:45. Нидерланды - Венгрия - 4:0
Очки: Германия - 13, Нидерланды - 8, Венгрия - 5, Босния и Герцеговина - 1.
Лига B
Группа I
21:00. Грузия - Украина - 1:1
23:45. Албания - Чехия - 0:0
Очки: Чехия - 8, Грузия - 7, Албания - 7, Украина - 5.
Группа IV
21:00. Черногория - Исландия - 0:2
23:45. Турция - Уэльс - 0:0
Очки: Турция - 11, Уэльс - 9, Исландия - 7, Черногория - 0.
Лига C
Группа I
18:00. Азербайджан - Эстония - 0:0
23:45. Швеция - Словакия - 2:1
Очки: Швеция - 13, Словакия - 10, Эстония - 4, Азербайджан - 1.
Лига D
Группа II
21:00. Андорра - Молдова - 0:1
Очки: Молдова - 9, Мальта - 6, Андорра - 0.