В Лиге наций УЕФА подведены итоги V тура группового этапа

В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА подведены итоги 5-го тура.

В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА подведены итоги 5-го тура.

Как сообщает Report , помимо сборной Азербайджана, которая завоевала первое очко в турнире после безголевой ничьи в Габале с Эстонией, очередной матч провела и команда Турции.

Сборная братской страны, выступающая в группе IV Лиги B, встретилась дома с Уэльсом, встреча также завершилась безголевой ничьей. В группе III Лиги A Германия разгромила Боснию и Герцеговину.

Лига наций УЕФА,5-й тур

16 ноября

Лига A

Группа III

23:45. Германия - Босния и Герцеговина - 7:0

23:45. Нидерланды - Венгрия - 4:0

Очки: Германия - 13, Нидерланды - 8, Венгрия - 5, Босния и Герцеговина - 1.

Лига B

Группа I

21:00. Грузия - Украина - 1:1

23:45. Албания - Чехия - 0:0

Очки: Чехия - 8, Грузия - 7, Албания - 7, Украина - 5.

Группа IV

21:00. Черногория - Исландия - 0:2

23:45. Турция - Уэльс - 0:0

Очки: Турция - 11, Уэльс - 9, Исландия - 7, Черногория - 0.

Лига C

Группа I

18:00. Азербайджан - Эстония - 0:0

23:45. Швеция - Словакия - 2:1

Очки: Швеция - 13, Словакия - 10, Эстония - 4, Азербайджан - 1.

Лига D

Группа II

21:00. Андорра - Молдова - 0:1

Очки: Молдова - 9, Мальта - 6, Андорра - 0.