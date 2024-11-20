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В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа

В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа В Лиге наций УЕФА завершился групповой этап.
Футбол
20 ноября 2024 г. 02:28
В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа

В Лиге наций УЕФА завершился групповой этап.

Как сообщает Report, в последнем, VI туре состоялось 9 матчей.

Помимо сборной Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша, на поле вышла и команда Турции. Коллектив из братской страны встретился на выезде с Черногорией.

Нидерланды в гостях сыграли с Боснией и Герцеговиной, а Германия сыграла в Будапеште с Венгрией.

Лига наций УЕФА, VI тур
19 ноября
Лига A
Группа III

23:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1
23:45. Венгрия – Германия 1:1

Очки: Германия - 14, Нидерланды - 9, Венгрия - 6, Босния и Герцеговина - 2.

Лига B
Группа I

23:45. Чехия – Грузия 2:1
23:45. Албания – Украина 1:2

Очки: Чехия - 11, Грузия - 7, Украина - 8, Албания - 5.

Группа IV

23:45. Черногория – Турция 3:1
23:45. Уэльс – Исландия 4:1

Очки: Уэльс - 12, Турция - 11, Исландия - 7, Черногория - 3.

Лига C
Группа I

23:45. Словакия – Эстония 1:0
23:45. Швеция – Азербайджан 6:0

Очки: Швеция - 16, Словакия - 13, Эстония - 4, Азербайджан - 1.

Лига D
Группа II

23:45. Мальта – Андорра 0:0

Очки: Молдова - 9, Мальта - 7, Андорра - 1.

Отметим, что жеребьевка плей-офф Лиги наций УЕФА состоится 22 ноября. Мероприятие пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinə yekun vurulub

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