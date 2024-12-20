В Лиге конференций УЕФА подведены итоги VI тура группового этапа

В Лиге конференций УЕФА подведены итоги VI тура группового этапа.

В Лиге конференций УЕФА подведены итоги VI тура группового этапа.

Как сообщает Report , турецкий клуб "Башакшехир" в гостях сыграл вничью с бельгийским "Серкль Брюгге" — 1:1. Итальянская "Фиорентина" также завершила встречу с португальской "Виторией" вничью — 1:1. Английский "Челси" на своем поле разгромил ирландский "Шемрок Роверс" со счетом 5:1.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап

VI тур

19 декабря

00:00. "Ларн" (Северная Ирландия) – "Гент" (Бельгия) – 1:0

00:00. "Целе" (Словения) – TNS (Уэльс) – 3:2

00:00. "Ягеллония" (Польша) – "Олимпия" (Словения) – 0:0

00:00. "Борац" (Босния и Герцеговина) – "Омония" (Кипр) – 0:0

00:00. ЦСКА (Сербия) – "Ноа" (Армения) – 4:3

00:00. "Панатинаикос" (Греция) – "Динамо" (Минск, Беларусь) – 4:0

00:00. "Хартс" (Шотландия) – "Петрокуб" (Молдова) – 2:2

00:00. "Лугано" (Швейцария) – "Пафос" (Кипр) – 2:2

00:00. "Серкль Брюгге" (Бельгия) – "Башакшехир" (Турция) – 1:1

00:00. "Витория" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия) – 1:1

00:00. "Рапид" (Австрия) – "Копенгаген" (Дания) – 3:0

00:00. АПОЭЛ (Кипр) – "Астана" (Казахстан) – 1:1

00:00. "Юргорден" (Швеция) – "Легия" (Польша) – 3:1

00:00. "Хайденхайм" (Германия) – "Санкт-Галлен" (Швейцария) – 1:1

00:00. "Мольде" (Норвегия) – "Млада Болеслав" (Чехия) – 4:3

00:00. "Бетис" (Испания) – HJK (Финляндия) – 1:0

00:00. ЛАСК (Австрия) – "Викингур" (Исландия) – 1:1

00:00. "Челси" (Англия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) – 5:1

Напомним, что жеребьевка стадии плей-офф Лиги конференций состоится сегодня.