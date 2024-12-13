В Лиге конференций УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа

В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 5-го тура общего этапа.
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Лига конференций УЕФА
Общий этап
V тур
12 декабря
"Викингур" (Исландия) - "Юргорден" (Швеция) 1:2
"Астана" (Казахстан) - "Челси" (Англия) 1:3
"Копенгаген" (Дания) - "Хартс" (Шотландия) 2:0
"Фиорентина" (Италия) - ЛАСК (Австрия) 7:0
"Башакшехир" (Турция) - "Хайденхайм" (Германия) 3:1
"Легия" (Польша) - "Лугано" (Швейцария) 1:2
ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия) 2:2
"Олимпия" (Словения) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) 1:4
"Петрокуб" (Молдова) - "Бетис" (Испания) 0:1
"Динамо" (Беларусь) - "Ларне" (Северная Ирландия) 2:0
"Ноа" (Армения) - АПОЭЛ (Кипр) 1:3
"Гент" (Бельгия) - ТСК (Сербия) 3:0
"Омония" (Кипр) - "Рапид" (Австрия) 3:1
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина) 3:0
ТНС (Уэльс) - "Панатинаикос" (Греция) 0:2
"Млада-Болеслав" (Чехия) - "Ягеллония" (Польша) 1:0
"Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Витория" (Португалия) 1:4
"Пафос" (Кипр) - "Целе" (Словения) 2:0
Отметим, что 6-й тур общего этапа стартует 20 декабря.