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В Лиге конференций УЕФА будет сыграно еще 7 игр

В Лиге конференций УЕФА будет сыграно еще 7 игр Сегодня завершатся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Футбол
9 марта 2023 г. 08:12
В Лиге конференций УЕФА будет сыграно еще 7 игр

Сегодня завершатся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, во второй игровой день пройдут 7 матчей.

Бельгийский "Гент", выбивший "Карабах" из борьбы в стадии плей-офф, сыграет с турецким "Башакшехиром". Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первые игры

9 марта

21:45. АЕК (Ларнака, Кипр) – "Вест Хэм" (Англия)

21:45. "Шериф" (Молдова) - "Ницца" (Франция)

21:45. "Андерлехт" (Бельгия) - "Вильярреал" (Испания)

00:00. "Фиорентина" (Италия) - "Сивасспор" (Турция)

00:00. "Лех" (Польша) - "Юргорден" (Швеция)

00:00. "Базель" (Швейцария) – "Слован" (Словакия)

00:00. "Гент" (Бельгия) – "Башакшехир" (Турция)

Отметим, что первый матч 1/8 финала состоялся 8 марта в Италии между "Лацио" и нидерландским АЗ . Поединок завершился победой гостей - 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün UEFA Konfrans Liqasında daha 7 oyun keçiriləcək

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