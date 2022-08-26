В Лиге конференций пройдет жеребьевка группового этапа

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет в Стамбуле, начнется в 16:30 по бакинскому времени.

Перед жеребьевкой 32 команды были разделены на 4 корзины.

Корзина 1: "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" (Прага, Чехия), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Партизан" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия), "Башакшехир" (Турция).

Корзина 2: ЧФР, "Стяуа" (оба - Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Фиорентина" (Италия), "Кёльн" (Германия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Аполлон" (Лимассол, Кипр), "Слован" (Братислава, Словакия), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Корзина 3: "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Австрия" (Вена, Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Сивасспор" (Турция),

Корзина 4: "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словачко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), "Балкани" (Косово), RFS (Латвия).