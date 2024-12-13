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В Лиге Европы УЕФА завершились игры 6-го тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА завершились игры 6-го тура общего этапа В Лиге Европы УЕФА сыграны матчи 6-го тура общего этапа.
Футбол
13 декабря 2024 г. 02:15
В Лиге Европы УЕФА завершились игры 6-го тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА сыграны матчи 6-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, английский "Манчестер Юнайтед" на выезде встретился с чешской "Викторией". Стамбульский "Галатасарай" в гостях сыграл со шведским "Мальмё", а "Бешикташ" - норвежским "Будё-Глимтом".

Лига Европы УЕФА
Общий этап
6-й тур
12 декабря

"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:0
"Олимпиакос" (Греция) - "Твенте" (Нидерланды) 0:0
ПАОК (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:0
"Виктория" (Чехия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:2
"Юнион" (Бельгия) - "Ницца" (Франция) 2:1
"Лудогорец" (Болгария) - АЗ (Нидерланды) 2:2
"Мальмё" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2
"Хоффенхайм" (Германия) - ФКСБ (Румыния) 0:0
"Порту" (Португалия) - "Мидтьюлланн" (Дания) 2:0
"Аякс" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) 1:3
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:1
"Славия" (Чехия) - "Андерлехт" (Бельгия) 1:2
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) 3:0
"Лион" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) 3:2
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - РФС (Латвия) 2:1
"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Бешикташ" (Турция) 2:1
"Эльфсборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан) 1:0

Отметим, что матчи 7-го тура общего этапа будут сыграны 21 января 2025 года.

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