В Лиге Европы УЕФА завершились игры 6-го тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА сыграны матчи 6-го тура общего этапа.

В Лиге Европы УЕФА сыграны матчи 6-го тура общего этапа.

Как сообщает Report , английский "Манчестер Юнайтед" на выезде встретился с чешской "Викторией". Стамбульский "Галатасарай" в гостях сыграл со шведским "Мальмё", а "Бешикташ" - норвежским "Будё-Глимтом".

Лига Европы УЕФА

Общий этап

6-й тур

12 декабря

"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Твенте" (Нидерланды) 0:0

ПАОК (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:0

"Виктория" (Чехия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:2

"Юнион" (Бельгия) - "Ницца" (Франция) 2:1

"Лудогорец" (Болгария) - АЗ (Нидерланды) 2:2

"Мальмё" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2

"Хоффенхайм" (Германия) - ФКСБ (Румыния) 0:0

"Порту" (Португалия) - "Мидтьюлланн" (Дания) 2:0

"Аякс" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) 1:3

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:1

"Славия" (Чехия) - "Андерлехт" (Бельгия) 1:2

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) 3:0

"Лион" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) 3:2

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - РФС (Латвия) 2:1

"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Бешикташ" (Турция) 2:1

"Эльфсборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан) 1:0

Отметим, что матчи 7-го тура общего этапа будут сыграны 21 января 2025 года.