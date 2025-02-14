Лига чемпионов: "АЗ Алкмар" разгромил "Галатасарай"

Сегодня состоялись первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, турецкий "Галатасарай" потерпел разгромное поражение в гостях у АЗ Алкмар (1:4), а "Фенербахче" уверенно обыграл дома "Андерлехт" (3:0).
В другом интересном матче итальянская "Рома" сыграла вничью с "Порту" (1:1).
Лига Европы УЕФА
13 февраля
"Ференцварош" (Венгрия) – "Виктория" (Чехия) 1:0
"Юнион" (Бельгия) – "Аякс" (Нидерланды) 0:2
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Реал Сосьедад" (Испания) 1:2
"Фенербахче" (Турция) – "Андерлехт" (Бельгия) 3:0
"Порту" (Португалия) – "Рома" (Италия) 1:1
"Твенте" (Нидерланды) – "Будё-Глимт" (Норвегия) 2:1
АЗ Алкмар (Нидерланды) – "Галатасарай" (Турция) 4:1
ПАОК (Греция) – ФКСБ (Румыния) 1:2