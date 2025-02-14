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Лига чемпионов: "АЗ Алкмар" разгромил "Галатасарай"

Лига чемпионов: "АЗ Алкмар" разгромил "Галатасарай" Сегодня прошли первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
14 февраля 2025 г. 02:12
Лига чемпионов: АЗ Алкмар разгромил Галатасарай

Сегодня состоялись первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, турецкий "Галатасарай" потерпел разгромное поражение в гостях у АЗ Алкмар (1:4), а "Фенербахче" уверенно обыграл дома "Андерлехт" (3:0).

В другом интересном матче итальянская "Рома" сыграла вничью с "Порту" (1:1).

Лига Европы УЕФА

13 февраля

"Ференцварош" (Венгрия) – "Виктория" (Чехия) 1:0

"Юнион" (Бельгия) – "Аякс" (Нидерланды) 0:2

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Реал Сосьедад" (Испания) 1:2

"Фенербахче" (Турция) – "Андерлехт" (Бельгия) 3:0

"Порту" (Португалия) – "Рома" (Италия) 1:1

"Твенте" (Нидерланды) – "Будё-Глимт" (Норвегия) 2:1

АЗ Алкмар (Нидерланды) – "Галатасарай" (Турция) 4:1

ПАОК (Греция) – ФКСБ (Румыния) 1:2

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Fənərbağça" evdə rəqibi məyus edib

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